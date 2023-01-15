В Непале разбился самолёт с 72 людьми на борту

Фото: kathmandupost.com

В Непале потерпел крушения самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines. На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди которых шестеро детей, в том числе трое младенцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Kathmandu Post.

Лайнер разбился на взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в воскресенье утром.

Генеральный менеджер международного аэропорта Трибхуван Премнатх Тхакур сказал, что самолёт вылетел из Катманду в 10:30 утра.

Сотрудники службы безопасности вместе с местными жителями проводят спасательные операции на месте крушения.

Тем временем министр Пушпа Камаль Дахал созвал экстренное заседание Совета министров после крушения.

Премьер-министр поручил Министерству внутренних дел, сотрудникам службы безопасности и всем правительственным учреждениям немедленно провести спасательные и спасательные операции.

По последним данным, извлечено 45 тел. Погибли все, кто находился на борту, сообщают местные СМИ.