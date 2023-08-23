В Наурзумском заповеднике потушили пожар

Лесной пожар в Наурзумском государственном природном заповеднике ликвидирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"По участкам в 10 км от с. Караменды и в 15 км. от с. Шолаксай пожар удалось ликвидировать 22 августа в 18:10 часов. На третьем участке в районе отделения Карамайшы пожар локализован 22 августа в 18:53. Производится окарауливание и дополнительная опашка по периметру возгорания", - говорится в сообщении.