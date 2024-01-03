В Нацбанке сделали прогноз на январь

В Нацбанке РК подвели итоги декабря прошлого года и сделали прогноз на январь 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Национальном банке РК, по итогам декабря, курс тенге укрепился на 0,8% - до 454,69 тенге за доллар.

Также сообщается, что среднедневной объём торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 192 до 176 миллионов долларов. Общий объем торгов составил 3,5 миллиарда долларов.

"Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет и приобретения акций АО НК "КазМунайГаз" за декабрь составили 646 миллионов долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 18% от общего объёма торгов и не более 34 миллионов долларов в день", - сообщили в Нацбанке.

Также отмечается, что при проведении операций со средствами Национального фонда Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета.

"Это подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - уточнили в банке.

Также в Нацбанке сообщили, что в декабре было куплено 191 миллион долларов на биржевых торгах, чтобы поддержать валютную долю пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30%.

Сообщается также, что 30 миллионов долларов были куплены в рамках увеличения валютной доли активов АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов".

"По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в январе 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от одного до 1,1 миллиарда долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в январе 2024 года ожидается в размере от 100 до 200 миллионов долларов, покупка валюты для повышения валютной доли активов КФГД - в размере до 30 миллионов долларов", - сообщили в Нацбанке.

Также отмечается, что в рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке.