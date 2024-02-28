В Нацбанке РК прокомментировали обмен пятитысячных банкнот

Банкноты новой серии банкнот "Сакский стиль" будут выходить в обращение постепенно в течение нескольких лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Банк Казахстана.

Заместитель начальника управления анализа и планирования фондов НБК Динара Даутова отметила, что установлен период параллельного обращения старых и новых банкнот.

"Стандартно это один год, но Национальный Банк имеет полномочия продлить данный срок", - отметила она.

Даутова также сообщила, что после завершения периода параллельного обращения, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще трёх лет, а филиалы Нацбанка будут принимать банкноты старого образца бессрочно.

Напомним, что 25 декабря 2023 года в обращение выпущены обновленные банкноты новой серии "Сакский стиль" номиналом пять тысяч тенге, а летом 2024 года планируется выпуск банкноты номиналом 10 тысяч тенге.

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