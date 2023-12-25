Новые купюры номиналом 5000 тенге вышли в обращение в Казахстане
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Нацбанк Казахстана выпустил в обращение пятитысячные банкноты нового образца, передаёт BaigeNews.kz.
Это первая банкнота из новой серии "Сакский стиль".
"Новые банкноты номиналом 5 000 тенге поступят в оборот с 25 декабря и в течение года будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 5 000 тенге образца 2011 года. Все банкноты старого образца будут в течение года постепенно изыматься из обращения. Населению в этот период нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2023 года по 24 декабря 2024 года", - сообщили в Нацбанке.
В ведомстве отметили, что в массовое обращение данные банкноты ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) необходимо определённое время.
С 25 декабря 2024 года все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК – бессрочно.
Цвет банкнот - красно-оранжевый. На лицевой стороне изображены:
- ветвь "Древо жизни" с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);
- спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;
- артефакт – украшение в виде фигуры беркута (Курган Талды II, 7-6 вв. до н. э.; беркут как символ безграничной свободы, силы и ловкости).
На оборотной стороне на фоне стилизованного орнаментом щита изображен Беркут. За основным изображением расположен круговой казахский орнамент. Щит символизирует защиту ценностей, древний символ - четыре стороны света, солярный знак в центре – символ жизни.
Также на оборотной стороне банкноты расположен артефакт - фигура беркута с распростёртыми крыльями (Берельские курганы "Долина Царей", 8-7 вв до н.э., ВКО, элемент украшения, символ свободы и гармонии). В центре банкноты как фон – контур казахского орнамента "бесконечность", внутри которого размещён ландшафтный вид Чарынского каньона.
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