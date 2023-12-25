Новые купюры номиналом 5000 тенге вышли в обращение в Казахстане

Нацбанк Казахстана выпустил в обращение пятитысячные банкноты нового образца, передаёт BaigeNews.kz.

Это первая банкнота из новой серии "Сакский стиль".

"Новые банкноты номиналом 5 000 тенге поступят в оборот с 25 декабря и в течение года будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 5 000 тенге образца 2011 года. Все банкноты старого образца будут в течение года постепенно изыматься из обращения. Населению в этот период нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2023 года по 24 декабря 2024 года", - сообщили в Нацбанке.

В ведомстве отметили, что в массовое обращение данные банкноты ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) необходимо определённое время.

С 25 декабря 2024 года все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК – бессрочно.