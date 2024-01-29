В Нацбанке рассказали, как отличить новую пятитысячную банкноту от поддельной

О защитных элементах банкноты номиналом пять тысяч тенге из новой серии "Сакский стиль" рассказали в Национальной банке Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Нацбанке отметили, что проверка займет несколько секунд и поможет определить подлинность банкнот.

В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на золотое интаглио - специальный вид печати, создающий рельеф. Герб РК нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краски.

Люди с ослабленным зрением могут проверить купюру, проведя по лицевой стороне банкноты. По краям там имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь.

Просматривая банкноту на проходящем свете, можно заметить пунктиры двухцветной защитной нити, которые выглядят как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих красного и синего цветов.

На лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент в виде объёмного изображения стилизованного беркута – патч. При повороте банкноты на нем наблюдается эффект переключения изображения с цифры номинала на орнамент, а также динамический эффект расхождения лучей солярного знака в стороны.

Кроме того, на банкноту нанесены отдельные художественные элементы специальной краской с блеском золотистого цвета.

Локальный водяной знак (электротип) в виде изображения номинала заметен в проходящем свете.

На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объёмного изображения артефакта "Беркут". При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

Напомним, первая банкнота из новой серии "Сакский стиль" была выпущена в оборот 25 декабря 2023. Планируется, что она постепенно заменит находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом пять тысяч тенге образца 2011 года.