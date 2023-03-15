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"В наши роддома хотят вернуться" - медики ВКО изменили подход к родовспоможению
Изменить подход к оказанию помощи будущим мамам решили в больницах Восточного Казахстана. Как сообщили в профильном ведомстве области, система здравоохранения области вышла на новый уровень. Другими словами, основное внимание сейчас уделяют непосредственно родовспоможению, то есть здоровью и даже настроению будущих мам и их деток, передаёт корреспондент ВaigeNews.kz.
Как рассказали в Управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области, за последние пару лет ситуация с оказанием помощи людям в регионе существенно изменилась. Во-первых, заметно улучшилось техническое оснащение больниц, в том числе и районных. Во-вторых, реализация трёхуровневой интегрированной модели оказания медпомощи уже даёт свои результаты.
Внимание - районам
Напомним, на первом уровне помощь предоставляется тем женщинам, у кого беременность протекает хорошо. Если же у будущей мамы осложнения в виде хронических заболеваний, непростой предыдущей беременности, то пациентку относят ко второму уровню. А вот женщины с угрозой жизни для будущего ребёнка или для неё самой - подлежат к третьему уровню.
Новую систему с успехом апробировали в районах ВКО. Так, обновлённые родильные отделения в селе Улкен-Нарын, в городе Зайсане уже приняли первых пациенток. Несмотря на то, что отделения находятся за сотни километров от областного центра, оборудование не хуже – имеются реанимационная система для новорождённых, УЗИ и ИВЛ-аппараты, кардиотокограф, кресла-трансформеры и другое – в общем, современное оборудование, позволяющее не только оказать полную медицинскую помощь, но выходить малышей, родившихся на 32-ой неделе беременности.
Так, в родильном отделении центральной районной больницы в селе Улкен-Нарын закуплена техника, которая не всегда имеется в районных, а то и областных больницах - в палате интенсивной терапии установлено оборудование для экстренной помощи в самых сложных случаях.
"Мамой я стала впервые. Очень боялась, сильно переживала. Рада, что рожала дома – в Улкен-Нарыне. Здесь и мама, и родственники, все поддерживали, помогали. Дома, как говорится, и стены помогают", - говорит жительница села Улкен-Нарын Амина Смагулова.
Теперь в отделение райбольницы поступают роженицы со всего района. Как отметили в больнице, именно благодаря современному оборудованию здесь повысили качество медицинской помощи матерям и новорожденным.
"Важно, что маленькие восточноказахстанцы появляются на свет в таких комфортных условиях, мамам тоже предоставляется полный уход и медпомощь. Не сомневаюсь, что многие захотят вернуться сюда снова", - считает заместитель руководителя Управления здравоохранения ВКО по организации медицинской помощи, охране материнства и детства Шолпан Макашева.
В родильном отделении Зайсанского района также проведена масштабная реконструкция. Здесь появилась новая мебель, современное оборудование.
"Наша больница словно сама родилась заново. Даже как-то символично. В больнице уже принимают рожениц и малышей", - говорят в райбольнице.
Кстати, в этом году планируется перевод с І на ІІ уровень отделений родовспоможения районных больниц в селах Акжар и Курчум.
Немного статистики
По данным управления здравоохранения ВКО, в регионе ранний охват беременных женщин до 12 недель сегодня составляет 90,7 процента. Это очень неплохой результат, если учесть, что целевой показатель - 88 процентов. По словам главного акушера-гинеколога Восточно-Казахстанской области Марата Куксегенова, выше средних показатели и по остальным категориям, например, охват беременных женщин дородовым наблюдением составляет 85,1 процент (целевой показатель – 81 процент).
Не остаются без внимания и будущие мамы со своими детками и в Усть-Каменогорске. Здесь, создан Центр охраны плода на базе консультативно-диагностического отделения Центра матери и ребёнка, где только в прошлом году было проведено 36 сеансов телемедицины женщинам с осложнённым течением беременности и родов.
Кроме этого, по данным Управления здравоохранения ВКО, санитарной авиацией было выполнено 23 вылета, прооперирована на месте одна женщина, 23 женщины в тяжёлом состоянии были транспортированы в областной центр. Самое главное, что в результате принятых мер 31 женщина, находящаяся в критическом состоянии, была спасена.
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