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Pexels.com Сегодня, 11:43
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Фото: Pexels.com

В МВД советуют поменять резину на зимнюю

В Министерстве внутренних дел Казахстана советуют сменить летнюю резину на зимнюю в ближайшее время, передаёт BaigeNews.kz.

В МВД подчеркнули, что, в связи с наступлением зимнего периода, движение транспорта на дорогах требует особого внимания.  

соответствии с законодательством в зимний период - декабрь, январь, февраль - запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины, в случае их применения устанавливаются на всех колёсах транспортного средства", - отметили в ведомстве. 

Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает заранее планировать маршрут движения на транспорте с учётом погодных условий. А также быть внимательными к сообщениям службы спасения, и не выезжать на загородные трассы при ухудшении погодных условий. А при необходимости использовать альтернативные виды транспорта.

Ранее сообщалось, что по данным "Казгидромета" на большей части республики ожидается сильный ветер и гололёд.

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#МВД #автомобиль
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 11:43
191
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