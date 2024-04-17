В МВД ответили на предложение смягчить наказание в Казахстане за нетрезвое вождение
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Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в мажилисе ответил на предложение смягчить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения, передает BaigeNews.
Такое предложение озвучил депутат Николай Арсютин.
Он сообщил, что депутатам поступают большой поток обращений от граждан, которые были лишены права управления автомобилем на 7 лет за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
"Обращающиеся к нам граждане говорят, что 7-летний период - очень длительной срок. Многие семьи имеют несколько кредитов и основным источником их заработка был автомобиль. Эти граждане предлагают при совершении деяния впервые установить административный арест и крупный штраф, и лишь при повторном совершении уже лишать права управления автомобилем", - предложил мажилисмен.
Однако Игорь Лепеха в ответ озвучил статистику таких ДТП.
"Ежегодно на дорогах страны по вине нетрезвых водителей совершается порядка 500 ДТП, в которых погибает порядка 100 человек и 600 - получают травмы различной степени тяжести. За 6 лет - с 2018 по 2023 годы выявлено 148 тыс. фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а за прошлый год 22 тыс. Я считают, что мера абсолютно нужная и абсолютно адекватная и нет необходимости ее пересматривать", - заявил он.
По его словам, здесь есть три обоснования.
"Первое, если человек не пьет за рулем, то для него неважно какая там санкция. Второе, мы говорим, про водителей, которые лишены прав. Давайте спросим семьи погибших по вине нетрезвых родителей? И третье - мы тоже анализируем, кто обращается и сколько обращается, я хочу сказать, сейчас есть различные технологии накручивания, этих людей не так много, это накручивается одними и тем же людьми. Я считаю, что эта мера абсолютно нужная (лишение права управления транспортным средством на 7 лет – ред.), и у нас есть в некоторых странах даже прецеденты, когда вот у таких лиц вообще изымают транспортное средство. Пока эти вопросы у нас не были поддержаны, когда мы предлагали в свое время, но и смягчать ответственность я считаю нецелесообразно, так как снижение ДТП у нас по вине пьяных водителей не наблюдается. Вот эти 22 тыс., я хочу сказать, что фактически их больше. На сегодня вы знаете, правила остановки транспортных средств жестко регламентированы и если водитель не нарушает ПДД, мы его не останавливаем. Если бы мы проводили как во многих скандинавских странах целевые рейды, это количество было бы в два раза больше", - резюмировал Игорь Лепеха.
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