В МВД ответили на предложение смягчить наказание в Казахстане за нетрезвое вождение

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в мажилисе ответил на предложение смягчить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения, передает BaigeNews.

Такое предложение озвучил депутат Николай Арсютин.

Он сообщил, что депутатам поступают большой поток обращений от граждан, которые были лишены права управления автомобилем на 7 лет за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

"Обращающиеся к нам граждане говорят, что 7-летний период - очень длительной срок. Многие семьи имеют несколько кредитов и основным источником их заработка был автомобиль. Эти граждане предлагают при совершении деяния впервые установить административный арест и крупный штраф, и лишь при повторном совершении уже лишать права управления автомобилем", - предложил мажилисмен.

Однако Игорь Лепеха в ответ озвучил статистику таких ДТП.

"Ежегодно на дорогах страны по вине нетрезвых водителей совершается порядка 500 ДТП, в которых погибает порядка 100 человек и 600 - получают травмы различной степени тяжести. За 6 лет - с 2018 по 2023 годы выявлено 148 тыс. фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а за прошлый год 22 тыс. Я считают, что мера абсолютно нужная и абсолютно адекватная и нет необходимости ее пересматривать", - заявил он.

По его словам, здесь есть три обоснования.