  • 8 Августа, 15:49
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В МВД ответили, где может скрываться боксер Бейбут Шуменов

Сегодня, 13:30
АВТОР
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Instagram/beibutshumenov Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30
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Фото: Instagram/beibutshumenov

Казахстанский боксёр Бейбут Шуменов, объявленный в межгосударственный розыск, может находиться в США. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр МВД Марат Ахметжанов, передаёт BaigeNews.kz.

Выяснилось, что у супруги Бейбута Шуменова американское гражданство.

"Наверное, там и находится. Сейчас направлены отдельные поручения, проводятся необходимые следственные действия. Преступление средней тяжести, по которой возможно примирение сторон", - прокомментировал Ахметжанов.

Он также сообщил, что бюджет страны не затрагивается на поиск боксера.

"Бюджет страны не затрачивается, потому что есть международные договора, где мы являемся участниками в том числе и интерпола, все направляются в международные учреждения. Таким образом специально под конкретное лицо средства не выделяются. У нас нет соглашения об экстрадиции с США, но есть договор об оказании правовой помощи на условиях взаимности", - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах правительства.

Напомним, казахстанского боксёра обвинили в избиении мужчины с ребёнком на руках в столичном ТРЦ. В МВД подтвердили, что избивавшим соперника оказался Бейбут Шуменов. Позже он рассказал свою версию конфликта.

Также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева обратилась в МВД после скандала. Она потребовала привлечь его к ответственности за угрозу безопасности ребёнка.

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