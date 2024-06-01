Полуторагодовалый малыш стал самым юным художником на планете

Маленький Эйс-Лиам Нана Сэм Анкра из Ганы в возрасте 1 года 152 дней официально считается самым молодым художником мужского пола в мире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Книги рекородов Гиннесса.

Его мама Шантель, тоже художница, обнаружила страсть Эйса-Лиама к рисованию, когда ему было всего шесть месяцев.

"Когда малыш учился ползать, я расстелила на полу кусок ненатянутого холста и капнула на него немного краски, чтобы занять его, пока я работаю над заказной картиной. В итоге он размазал краску по всему холсту и в процессе создал свой первый шедевр под названием "Ползание", — рассказала мама юного гения.

С тех пор Эйс-Лиам привлек внимание национальных и международных СМИ, а также Первой леди Республики Гана.

"Малыш вызвал ажиотаж и оживил разговоры о том, как важно ценить искусство, — прокомментировала Шантель, — а также показал возможность разглядеть таланты в детях".

Эйс-Лиам с более чем 20 созданными им картинами принял участие в своей первой групповой экспозиции, премиальной выставке Soundout в Музее науки и технологий в Гане.