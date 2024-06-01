"Не разрешала мыться, связывала конечности": приёмную мать будут судить в Шымкенте

В Шымкенте возбуждено уголовное дело в отношении женщины, усыновившей шесть приёмных детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Женщина усыновила детей в 2021 году.

"Оказывается, она живёт в маленькой времянке. Внутри темно и грязно. Сами дети очень худые. Выглядят как дети в концлагере во время войны, на их телах синяки и покраснения. Пятеро из них не могут говорить. Оказалось, что перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. По словам детей, их кормили мясом кошек и собак. При обыске мы обнаружили привязанных кошек в сарае", – сообщила уполномоченная по правам ребёнка в Шымкенте Жаннетта Жазыкбаева.

За помощью обратился старший ребёнок. Он и показал фото и видео ужасающих условий, в которых они живут. Сейчас трое детей переданы в дом малютки, двое – в детский дом.

"Он сказал заведующему детского дома: "Помогите, нас бьют". Затем показал фотографии других пятерых детей. Мы пошли с проверкой. Выяснилось, что детей привлекали к работе, они не ели, их одежда была рваной, грязной. По данному факту возбуждено уголовное дело", – сказала Жаннетта Жазыкбаева.

По данным городского департамента полиции, завершены все следственные мероприятия по статье 110 УК РК (Истязание). Дело направлено в суд.

С начала года в Шымкенте поступило 21 заявление на лишение родительских прав. Решением суда шесть из них удовлетворены, дети переданы в специальное учреждение. Отказано в удовлетворении пяти решений.