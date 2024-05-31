Сотрудников аэропорта Алматы подозревают в краже телефонов

Транспортная полиция расследует кражу более 50 сотовых телефонов в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте

"24 мая текущего года сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту г.Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность группы из трех работников аэропорта г.Алматы", - говорится в сообщении.

Злоумышленники, подозреваются в неоднократном совершении хищений товаров почтового отправления, а именно сотовых телефонов, предназначенные для последующей реализации в регионы Республики.

Досудебное расследование продолжается. Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежат.