Экскурсию по Акорде провели для школьников из разных регионов Казахстана

Экскурсия по главному зданию страну – резиденции Президента. О таком подарке можно только мечтать. Однако в Международный день защиты детей мечты стали явью для 81 школьника из разных уголков Казахстана. Они не просто увидели основные залы Акорды, но также смогли посидеть в креслах для приема высоких гостей, представить себя на важных переговорах и сфотографироваться в знаменитых интерьерах. С восторженными детьми встретился корреспондент BaigeNews.kz.