Названа худшая страна по оказанию помощи незнакомым людям

Худшую страну по оказанию помощи незнакомым людям на улице, благотворительности и волонтерству назвали эксперты Всемирного индекса благотворительности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Такой страной оказалась Япония, занявшая в рейтинге последнее, 142 место. Согласно материалам исследования, в 2023 году только 16% населения страны жертвовали деньги и 17% стали волонтёрами за прошлый год.

Сами японцы в соцсетях высказали недовольство рейтингом и заявили, что он необъективен.

"Большинство из нас не говорят по-английски, поэтому, когда дело доходит до помощи иностранцам, мы замкнуты. А во времена бедствий мы умеем оказывать помощь", – написал один из комментаторов.

Всемирный индекс благотворительности – рейтинг, в основе которого находятся исследования американского Институт Гэллапа. При составлении индекса учитываются частота помощи незнакомым людям, перечисление средств в благотворительные организации и участие в волонтерской деятельности.