Токаев поздравил казахстанцев с Международным днём защиты детей

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Первый день лета стал ярким символом бережного отношения к подрастающему поколению. Создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будет ключевым приоритетом нашего государства. Дети – это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне. Убежден, что именно подрастающему поколению предстоит воплотить в жизнь основополагающие принципы Справедливого Казахстана, стать подлинным олицетворением прогрессивных идеалов концепции "Адал азамат". Для этого нужно всем обществом прививать детям наши общенациональные ценности, воспитывать в них трудолюбие и стремление к знаниям, уважение к родной истории и культуре. Пусть все дети страны радуют родных и близких достижениями в учебе, творчестве и спорте, добрыми поступками и созидательными устремлениями! Желаю нашим юным гражданам и всем соотечественникам здоровья, благополучия и новых свершений!", — говорится в стексте поздравления президента.