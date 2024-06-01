  • 1 Июня, 18:03
  • BAIGENEWS

Рыбакина уверенно вышла в четвертый круг Roland Garros

Сегодня, 16:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-сслужба ФТК Сегодня, 16:57
Сегодня, 16:57
135
Фото: пресс-сслужба ФТК

В третьем круге Открытого чемпионата Франции четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина обыграла бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час и 7 минут. Счёт личных встреч стал 5:1 в пользу Рыбакиной.

Следующей соперницей казахстанки на Открытом чемпионате Франции будет победительница встречи между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Румынии Аной Богдан.

Самое читаемое

Наверх