Игре в настольный теннис будут обучать малышей в детских садах Актюбинской области

Более 20 детских садов Актюбинской области участвуют в проекте "Настольный теннис начинается с детского сада", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.



Цель проекта, стартовавшего несколько месяцев назад, – привлечение детей в возрасте от 4 до 6 лет к занятиям спортом, а также пропаганда настольного тенниса как интеллектуального вида спорта и здорового образа жизни, возрождение массового спорта в регионе.



Проект, реализованный впервые в Актюбинской области, поддержали детские сады не только в областном центре, но и в районах. Сегодня около 3000 воспитанников детсадов играют в настольный теннис.

1 июня в Международный день защиты детей в специальном детском саду "Ақбота" и детском саду №33 "Нұрсәт" были представлены первые результаты уникальной спортивной программы.

"Я считаю что этот проект стартовал своевременно, он будет очень полезен в плане здоровья детей, общего развития. Мы сами воочию убедились их прогрессу в навыках настольного тенниса. В целом данный проект по Казахстану впервые реализуется у нас в Актюбинской области, не только в областном центре но и в районах. На сегодняшний день в проекте участвуют более 20 детских садов города Актобе и области, охватив около 3000 детей. Я уверен что мы и дальше будем приобщать наших детей к таким перспективным начинаниям", — сообщил заместитель акима области Галымжан Елеуов.

Под руководством опытных тренеров с адаптированной программой "Как развить интерес у дошкольников к настольному теннису", дети получат уникальную возможность прикоснуться к спорту, который развивает координацию движений и концентрацию внимания.



В завершении мероприятия детям в честь праздника вручили подарки и пожелали удачи в их новом начинании.