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  • Избиение мужчины с ребёнком в ТРЦ Астаны прокомментировали в полиции
Избиение мужчины с ребёнком в ТРЦ Астаны прокомментировали в полиции Сегодня, 18:35
407
Сегодня, 18:35
407

Избиение мужчины с ребёнком в ТРЦ Астаны прокомментировали в полиции

Потасовку двух мужчин на фуд-корте в одном из крупных торгово-развлекательных центров Астаны сняли камеры видеонаблюдения. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик появился в Telegram-канале egovpress.

"Астана. 18 июня. В Mega Silkway неизвестный человек напал на мужчину с ребёнком. Сотрудники полиции Есильского района не увидели состава уголовного правонарушения со стороны избившего и традиционно списали дело. Прокуратура тоже бездействует на все обращения адвоката. Генпрокуратуру РК просим наказать сотрудников за умышленное бездействие", - сказано в подписи к видеозаписи.

В полиции сообщили, что проводят досудебное расследование по факту хулиганства, выясняют обстоятельства случившегося.

"В отношении сотрудников полиции назначена служебная проверка, по результатам будет дана правовая оценка. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит", - заявили в пресс-службе ДП Астаны.

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Сегодня, 18:35
407
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