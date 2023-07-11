Избиение мужчины с ребёнком в ТРЦ Астаны прокомментировали в полиции

Потасовку двух мужчин на фуд-корте в одном из крупных торгово-развлекательных центров Астаны сняли камеры видеонаблюдения. В полиции прокомментировали инцидент, передаёт BaigeNews.kz.

Ролик появился в Telegram-канале egovpress.

"Астана. 18 июня. В Mega Silkway неизвестный человек напал на мужчину с ребёнком. Сотрудники полиции Есильского района не увидели состава уголовного правонарушения со стороны избившего и традиционно списали дело. Прокуратура тоже бездействует на все обращения адвоката. Генпрокуратуру РК просим наказать сотрудников за умышленное бездействие", - сказано в подписи к видеозаписи.

В полиции сообщили, что проводят досудебное расследование по факту хулиганства, выясняют обстоятельства случившегося.