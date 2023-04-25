В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева

Фото: канал "Уақыт көрсетеді"

В МВД в ответ на официальный запрос BaigeNews.kz сообщили о том, будут ли возбуждены уголовные дела в отношении фигурантов скандального интервью певицы Динары Алжан, которая, предположительно, является "бывшей токал" бизнесмена Болата Назарбаева.

В YouTube-программе "Уақыт көрсетеді" артистка заявила, что вышла замуж за Болата Назарбаева через неделю после знакомства. По её словам, их отношения закончились, когда певица стала употреблять наркотики.

"Согласно действующему законодательству, употребление наркотиков не является уголовно наказуемым деянием. Уголовная ответственность наступает лишь в случае употребления наркотиков в общественных местах (в рамках части 1 статьи 296 УК РК)", - сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что иные обстоятельства, изложенные в интервью, всё ещё проверяют.

Напомним, Динара Алжан также рассказала о том, как помогла известному певцу Кайрату Нуртасу, когда тот проиграл крупную сумму денег в казино. Она упомянула и певца Кентала, который помог ей влиться в новую компанию, где ей неоднократно предлагали употребить наркотики.

Кроме того, певица поделилась подробностями отношений с бывшим акимом Шымкента Габидуллой Абдрахимовым. По её словам, они познакомились на свадьбе в Шымкенте, затем он снял ей VIP-номер в отеле Rixos, а позже подарил ей бриллиантовые серьги стоимостью 20 тысяч долларов и положил ей в карман 70 тысяч долларов на покупку дома. После чего в соцсетях Абдрахимов опровёрг слухи о связи с Динарой Алжан.