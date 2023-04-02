Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева

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Бывший аким Шымкента Габидулла Абдрахимов отреагировал слухи о связи с Динарой Алжан, которую в СМИ называют бывшей неформальной женой Болата Назарбаева, передаёт BaigeNews.kz.

В своём скандальном интервью певица рассказывала, что познакомилась с Абдрахимовым на свадьбе в Шымкенте, затем он снял ей VIP-номер в отеле Rixos, а позже подарил ей бриллиантовые серьги стоимостью 20 тысяч долларов и положил ей в карман 70 тысяч долларов на покупку дома.

На её слова Габидулла Абдрахимов отреагировал в Facebook казахской поговоркой "Шындық шырылдап жетем дегенше, өтірік талай жерді өртейді", что переводе означает "пока правда пытается заявить о себе, ложь сожжёт много земли".