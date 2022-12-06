В мусорном баке прятался от полицейских автоугонщик в Атырау

Фото: polisia.kz

Автоугонщик спрятался в мусорном баке от преследовавших его полицейских в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл вечером 5 декабря.

"49-летняя гражданка сообщила в полицию, что пять минут назад у неё угнали автомобиль Nissan Almera. Стражи порядка с помощью системы “Сергек” установили, что машина движется к одному из мостов и дали направление сотрудникам патрульной полиции. На перекрестке улиц Махамбета и Сатыбалдиева сотрудники экипажа “Батыс-15” пытались остановить авто, но подозреваемый, не подчинившись требованиям полицейских, скрылся. Кроме того, автоугонщик, выехав на встречку, совершил дорожно-транспортное происшествие. После водитель бросил машину и пытался скрыться в мусорном баке", - сообщили в полиции.

Подозреваемого задержали. В ходе проверки установлено, что 34-летний гражданин состоит на учёте как угонщик автомобилей и вор-карманник.

Машину в итоге припарковали на специальной стоянке, подозреваемого передали следственно-оперативной группе.