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В мире мужчин больше, чем женщин. В 50 статистика меняется
В мире мужчин проживает на 65,5 миллиона больше, чем женщин. При этом, согласно исследованиям Worldometers, число парней превышает число девушек. Но среди населения старше 50 лет статистика меняется: мужчин становится меньше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
Во всём мире в последние годы мальчиков рождается больше, чем девочек. И в некоторых странах этот дисбаланс искусственно усиливается селективными абортами, когда родители намеренно избавляются от плода нежеланного для них пола.
По данным исследователей, в 2021 году гендерное соотношение в мире составляло 101,7 мужчины на 100 женщин. До 1957 года женщин было больше, чем мужчин. В многолетней динамике соотношение мужчин и женщин увеличилось: от 99,7 мужчины на 100 женщин в 1950-м до максимум 101,7 мужчины в 2011 году. Ожидается, что коэффициент уменьшится до 100,3 в 2100 году.
В большинстве стран при этом женщин больше, чем мужчин. Но две самые густонаселённые страны, Китай и Индия, имеют более высокую численность мужского населения, причём с заметным отрывом. Именно эти страны определяют превалирование численности мужчин в мире.
По возрастным группам среди детей и молодых людей наиболее выраженное гендерное неравенство в пользу мужского пола отмечают среди тинейджеров. Так, в 2021 году в возрасте от рождения до четырёх лет на каждые 100 девочек приходилось 106,3 мальчика, от пяти до девяти лет — 106,6, от 10 до 14 лет — 106,9, от 15 до 19 лет — 107,1. Среди молодёжи ситуация выглядела так: в возрастной группе от 20 до 24 лет на 100 девушек приходилось 106,7 парня, от 25 до 29 лет — 106,2.
Чем старше группа, тем быстрее преобладание численности мужчин над женщинами уменьшается, и так вплоть до 50 лет. С этого момента численность женщин начинает преобладать над численностью мужчин. Так, на 100 женщин в возрастной категории от 50 до 54 лет в 2021 году приходилось 99,8 мужчины, от 60 до 64 лет — 95,4 мужчины, от 70 до 74 лет — 86,1 мужчины, от 80 до 84 лет — 70,4 мужчины.
Самая заметная разница наблюдается в глубокой старости: в категории пожилых людей от 85 до 89 лет в 2021 году на 100 женщин приходилось 60,7 мужчины, от 90 до 94 лет — 48,7 мужчины, от 95 до 99 лет — 36,7 мужчины, более 100 лет — всего 27,8 мужчины.
В большинстве стран на 100 новорождённых девочек приходится около 105 мальчиков. Это то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает как "ожидаемое" соотношение полов при рождении: в отсутствие гендерной дискриминации или вмешательства коэффициент может варьироваться в пределах 103–107 мальчиков на 100 девочек.
В некоторых странах при этом существует явный дисбаланс соотношения полов при рождении, который нельзя объяснить только биологическими различиями. В частности, страны с таким дисбалансом — Азербайджан, Китай, Индия, Черногория, Южная Корея, Тайвань, Тунис и прочие.
Одна из основных причин — селективные аборты по признаку пола. Предпочтение сына наиболее распространено в странах Восточной и Южной Азии, а также в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африки. Есть целый ряд причин отказа от девочек и шага к аборту при регистрации женского пола плода.
Ещё одним видом дискриминации девочек, или так называемого постнатального выбора пола, являются детоубийство и избыточная смертность в результате пренебрежения и неравного обращения с девочками.
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