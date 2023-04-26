В МИОРе утвердили политику по защите от харассмента

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В министерстве информации и общественного развития утвердили внутриведомственную политику по защите от харассмента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Согласно разработанному приказу, харассментом считается поведение человека, причиняющее неудобство или даже вред другому человеку, нарушающее неприкосновенность его частной жизни.

Теперь харассмент запрещается как между сотрудниками министерства, так и сотрудниками министерства в отношении третьих лиц, с которыми они могут быть связаны. Так под запрет подпадают:

Физическое действие: неприятные или нежелательные для человека действия и предложения, которые включают в себя прикосновение к любой части тела или любые физические контакты.

Вербальные действия: нежелательные просьбы и требования, когда явно или скрыто, могут обещаться выгоды или негативные последствия по службе. Словесные оскорбления или шутки оскорбительного характера, неприятные высказывания о национальности и гендерной особенности, расовой принадлежности, фигуре или внешнем виде; непристойные анекдоты; пошлые высказывания; намеки или действия, в том числе, сделанные через письма, электронные письма, сообщения, эмоджи, мемы, картинки, пересылка постов, сториз и твитов.

Невербальные действия: многозначительные взгляды, оскорбительные или неприличные звуки, присвистывание, непристойные жесты.

Психологическое насилие: создание устрашающей, враждебной, невыносимой или оскорбительной рабочей обстановки путем неприятных или нежелательных для служащих разговоров, предложений, просьб, требований, физических контактов или проявления внимания, оскорбительного или иного неподобающего содержания.

Демонстрация или обсуждение любых письменных или графических материалов, в том числе календарей, плакатов которые содержат оскорбительные подтексты или демонстрируют враждебность по отношению к отдельному человеку или группе людей из-за пола, а также нежелательный показ или публичный показ оскорбительных изображений, аудио и видеоматериалов.

Домогательства в киберпространстве: получение нежелательных, оскорбительных электронных писем или текстовых сообщений с откровенным содержанием; неуместные, оскорбительные притязания в социальных сетях или Интернет-чатах.

Документ в том числе уточняет, что харассмент является недопустимым и запрещённым поведением для всех сотрудников министерства.