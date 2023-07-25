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  • В минуту через платежные системы Нацбанк проводятся операции на 5,6 миллиарда тенге
pixabay Сегодня, 16:55
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Сегодня, 16:55
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Фото: pixabay

В минуту через платежные системы Нацбанк проводятся операции на 5,6 миллиарда тенге

Межбанковская система переводов денег и система межбанковского клиринга национального банка обеспечивают бесперебойное функционирование национальной платежной системы и представляют собой инфраструктуру для безналичных расчетов в Казахстане.

За 1 полугодие 2023 года через межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга проведено 35,3 миллионов платежей на общую сумму 441,1 триллионов тенге, передаёт Baigenews.kz.

Средняя нагрузка на национальные платежные системы в операционные дни составляет 294,3 тысячи платежей на сумму 3,7 триллиона тенге в день.

В среднем в минуту посредством платежных систем НБК проводятся операции на сумму 5,6 миллиарда тенге.

Наибольшее количество операций обрабатывается в данных системах с 16:00 до 17:00 часов.

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Сегодня, 16:55
142
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