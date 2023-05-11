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В Минтруда рассказали, сколько работодатели задолжали своим сотрудникам
Министерство труда и социальной защиты населения посчитало долги по заработной плате по всей стране на 1 мая. задолженность за месяц увеличилась более чем на полмиллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Всего 426 казахстанских компаний задолжали 13,6 тысячи работникам 2,6 миллиарда тенге.
"Руководителям данных предприятий было выдано 445 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 64,6 миллиона тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жёстких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 11,4 тысячи работников. Им выплачено 2,1 миллиарда тенге", - говорится в сообщении.
Месяцем ранее Минтруда сообщало о том, что работодатели задолжали своим сотрудникам два миллиарда тенге.
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