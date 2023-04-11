Трудятся задаром: казахстанские работодатели задолжали сотрудникам почти 2 млрд тенге

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За три месяца 2023 года государственные инспекторы труда выявили на 249 предприятиях страны задолженность по заработной плате. Работодатели должны 11,3 тысячи работникам более 1,9 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения.

Руководителям данных компаний выдали 248 предписаний обязательных для исполнения. Также на них наложены штрафы на сумму более 31,6 миллиона тенге.