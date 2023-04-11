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  • Трудятся задаром: казахстанские работодатели задолжали сотрудникам почти 2 млрд тенге
elements.envato.com Сегодня, 10:35
221
Сегодня, 10:35
221
Фото: elements.envato.com

Трудятся задаром: казахстанские работодатели задолжали сотрудникам почти 2 млрд тенге

За три месяца 2023 года государственные инспекторы труда выявили на 249 предприятиях страны задолженность по заработной плате. Работодатели должны 11,3 тысячи работникам более 1,9 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения.

Руководителям данных компаний выдали 248 предписаний обязательных для исполнения. Также на них наложены штрафы на сумму более 31,6 миллиона тенге.

"В результате принятых мер, в том числе установления жёстких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 8,1 тысячи работников. Им выплачено 1,3 миллиарда тенге", — говорится в сообщении.

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Сегодня, 10:35
221
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