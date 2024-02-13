В Минтруда рассказали, как планируют улучшать качество рабочих мест

Более двух миллионов казахстанцев вынуждены трудиться на некачественных рабочих местах. О том, что предпринимает правительство для улучшения ситуации, рассказала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На сегодня в Казахстане шесть миллионов наёмных работников. Из них на некачественных рабочих местах заняты 2,1 миллиона человек.

Светлана Жакупова объяснила, что подразумевается под качественными рабочими местами.

"Это должно быть постоянное рабочее место, обязательные социальные отчисления на протяжении 7-8 месяцев, безопасные условия труда. Заработная плата должна быть не менее медианной", - уточнила министр.

Поднять качество трудовых отношений в Минтруда планируют с помощью цифровой платформы.

"Эта платформа позволит создать прозрачную нить между работником, работодателем, профсоюзами и государственными органами. То есть, когда человек устраивается на работу, он может заключить трудовой договор в электронном формате. Работодатель может провести с ним видео собеседование. Эти все условия должны поднять уровень и отношение работодателя к работнику, работника к работодателю", - сказала министр.

Штатное расписание предприятий и заработная плата будут учитываться в информационной системе HR Enbek с обеспечением конфиденциальности и ограниченного доступа. На платформе также доступен цифровой формат заключения трудовых и коллективных договоров. Кроме того, будут оцифрованы все трёхсторонние соглашения и созданы автоматизированные рабочие места для сотрудников профсоюзов.

При этом Жакупова отметила, что никого не будут принуждать к работе в цифровых платформах.