В Минпросвещения прокомментировали нападение мужчины на детей в подъезде в Астане

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК прокомментировали нападение мужчины на детей в подъезде одного из ЖК Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 4 февраля 2024 года в 14:57.

"Неизвестный мужчина вышел из квартиры и, молча, начал причинять вред детям. Узнав о ситуации, отец одного из несовершеннолетних немедленно вызвал скорую помощь. Вместе с несовершеннолетними детьми родители были доставлены в детскую городскую больницу и были отправлены домой в 19:40 часов", - сообщили в Комитете по охране прав детей.

В ведомстве напомнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.