  • 5 Февраля, 14:54
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В Минпросвещения прокомментировали нападение мужчины на детей в подъезде в Астане

Сегодня, 14:38
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Сегодня, 14:38
Сегодня, 14:38
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В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК прокомментировали нападение мужчины на детей в подъезде одного из ЖК Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 4 февраля 2024 года в 14:57.

"Неизвестный мужчина вышел из квартиры и, молча, начал причинять вред детям. Узнав о ситуации, отец одного из несовершеннолетних немедленно вызвал скорую помощь.

Вместе с несовершеннолетними детьми родители были доставлены в детскую городскую больницу и были отправлены домой в 19:40 часов", - сообщили в Комитете по охране прав детей.

В ведомстве напомнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Подобные происшествия являются абсолютно недопустимыми и вызывают серьезное беспокойство в обществе. Насилие или угрозы в отношении детей нарушают их права на безопасность, физическое и эмоциональное благополучие. Общество, правительство и правоохранительные органы обязаны принимать меры для предотвращения подобных инцидентов, а также для обеспечения наказания виновных", - отметили в комитете.

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