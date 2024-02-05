В Минпросвещения прокомментировали нападение мужчины на детей в подъезде в Астане
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В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК прокомментировали нападение мужчины на детей в подъезде одного из ЖК Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 4 февраля 2024 года в 14:57.
"Неизвестный мужчина вышел из квартиры и, молча, начал причинять вред детям. Узнав о ситуации, отец одного из несовершеннолетних немедленно вызвал скорую помощь.
Вместе с несовершеннолетними детьми родители были доставлены в детскую городскую больницу и были отправлены домой в 19:40 часов", - сообщили в Комитете по охране прав детей.
В ведомстве напомнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"Подобные происшествия являются абсолютно недопустимыми и вызывают серьезное беспокойство в обществе. Насилие или угрозы в отношении детей нарушают их права на безопасность, физическое и эмоциональное благополучие. Общество, правительство и правоохранительные органы обязаны принимать меры для предотвращения подобных инцидентов, а также для обеспечения наказания виновных", - отметили в комитете.
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