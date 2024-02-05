Столичные полицейские задержали напавшего в подъезде на детей мужчину

Столичные полицейские проводят досудебное расследование по факту нападения 30-летнего мужчины на детей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Управление полиции района Байконыр сообщило о задержании подозреваемого. Напавший на детей в подъезде мужчина оказался жителем этого дома.

"Управлением полиции района Байконыр установлен и задержан 30-летний житель данного дома. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Проводится досудебное расследование", ‒ сообщили в ДП Астаны.

Отметим, видео распространили с социальных сетях, и оно вызвало широкий общественный резонанс. На кадрах видно, что мужчина, проходя мимо мальчиков, со всей силы бьёт кулаком по лицу одного из них, пинает второго, затем начинает душить третьего. Сообщается, что инцидент произошёл 4 февраля в одном из подъездов ЖК "Эдем Палас-2".