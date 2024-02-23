В Минпросвещении прокомментировали избиение ребенка в детском саду Алматы

Комитет по охране прав детей прокомментировал инцидент в детском саду Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Комитет по охране прав детей связался с мамой пострадавшего мальчика. Сейчас ребенку всячески оказывается медицинская помощь. Также ведется расследование. Данный вопрос на контроле комитета", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в одном из детских садов Алматы трёхлетние дети жестоко избили своего одногруппника. В соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, как мальчик сначала грубо повалил на пол сидящего на стуле одногруппника, а затем начал его избивать. Он бил ребёнка руками и ногами. За инцидентом наблюдали другие малыша: некоторые из них периодически тоже наносили удары, другие делали вид, что ничего не происходит

По данному факту в полиции завели уголовное дело.