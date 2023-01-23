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inform.kz Сегодня, 13:32
310
Сегодня, 13:32
310
Фото: inform.kz

В Минобороны прокомментировали задержание экс-сотрудника

В Министерстве обороны прокомментировали новость о задержании руководителя департамента Минобороны, подозреваемого в коррупции.

"Сотрудниками антикоррупционной службы по подозрению в получении взятки был задержан временно исполняющий обязанности начальника Департамента информационных технологий гражданский служащий Министерства обороны РК.

Данный гражданин ранее был уволен из состава оборонного ведомства", - говорится в сообщении.

В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. В целях искоренения любых фактов коррупционных правонарушений Министерством обороны ведется планомерная работа по исключению коррупции в армейской среде во взаимодействии с государственными органами.

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#Минобороны #задержание #Коррупция
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:32
310
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