В Минобороны прокомментировали задержание экс-сотрудника

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В Министерстве обороны прокомментировали новость о задержании руководителя департамента Минобороны, подозреваемого в коррупции.

"Сотрудниками антикоррупционной службы по подозрению в получении взятки был задержан временно исполняющий обязанности начальника Департамента информационных технологий гражданский служащий Министерства обороны РК. Данный гражданин ранее был уволен из состава оборонного ведомства", - говорится в сообщении.

В соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. В целях искоренения любых фактов коррупционных правонарушений Министерством обороны ведется планомерная работа по исключению коррупции в армейской среде во взаимодействии с государственными органами.