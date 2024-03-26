В Минэнерго озвучили стоимость дизтоплива в период весенне-полевых работ

Стоимость дизтоплива для аграриев на весенне-полевые работы не будет увеличена. Об этом на заседании правительства сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.



Глава Минэнерго сообщил о том, что еще в начале года был утвержден график по поставке 340,3 тыс тонн дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей. При этом цена осталась на уровне 2023 года во всех 20 регионах – 250 тенге/литр с НДС. Это на 15%, или на 45 тенге/литр ниже розничных.



Для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизтоплива в период посевной кампании принят ряд мер. В их числе получение отдельных ПИН-кодов для дизтоплива сельхозтоваропроизводителей (СХТП), окраска дизтоплива в желтый, синий и красный цвета, создание операторами СХТП отдельного виртуального склада для дизельного топлива СХТП в системе ИС ЭСФ.

"За февраль-март отгружено 27 тыс тонн из 50,1 тыс или 55%. При этом МСХ согласно запросам акиматов и фермеров отдельных регионов направлена заявка на дополнительную поставку 35,8 тыс тонн дизтоплива. С учетом факта выборки не более 55% и остатков с осенне-полевых работ 2023 года МЭ совместно с МСХ определит оптимальный график отгрузки. В адрес сельхозтоваропроизводителей она осуществляется на приоритетной основе и находится под постоянным контролем", — отметил министр.