В Минэкологии отреагировали на жалобы касательно шумных мотоциклистов в нацпарках

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Административный кодекс предлагают дополнить новой статьёй за нарушение режима особо охраняемых природных территорий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Ведомство сообщает, что увеличат штрафы для должностных, физических и юридических лиц за нарушение требований лесного законодательства и законодательства в области особо охраняемых природных территорий, растительного и животного мира.

Кроме того, Комитет лесного хозяйства и животного мира поручил государственному научно-производственному предприятию привлечь к дисциплинарной ответственности инспекторов заповедников, которые допускают нарушения правил на вверенной им территории. Таким образом комитет отреагировал на жалобы касательно шумных мотоциклистов, нарушающих покой в природном парке.

"По правилам посещения особо охраняемых природных территорий передвижение на мотоциклах, квадроциклах и других механизированных и гужевых транспортах по дорогам общего пользования, экскурсионным маршрутам, грунтовым лесным и полевым дорогам не запрещается", - говорится в сообщении.

Проекты законов "О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях по вопросам усиления административной ответственности за экологические нарушения" 30 декабря 2021 года внесены в Мажилис Парламента Республики Казахстан и сейчас находятся на рассмотрении рабочей группы.