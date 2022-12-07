В МИИР ответили на сообщения о поставке компонентов для ракет России

Фото: birly.livejournal.com

В социальной сети TikTok появился ролик, в котором утверждается, что Казахстан поставляет России компоненты для сборки ракет. Эту информацию опровергли в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

"Информация по поставке компонентов для ракет в Российскую Федерацию не соответствует действительности. Указанные компоненты для ракет относятся к продукции военного назначения, которые подпадают под меры экспортного контроля в соответствии с Законом РК "Об экспортном контроле". Определение фактора "отнесения/не отнесения компонентов возможных к использованию в ракетных технологиях" проводится в рамках механизмов экспортного контроля. Так, любые экспортируемые/импортируемые/транзитные электронные комплектующие ("чипы", "микросхемы") направляются в уполномоченные госорганы (Минобороны, Минэнерго, КНБ) для технического исследования на предмет возможности использования при производстве продукции военного / двойного назначения", — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, в случае подтверждения таких фактов поставки направляются для экспортного лицензирования уполномоченным госорганом (Комитет индустриального развития МИИР). Решением Правительства РК от 27 августа 2022 года экспорт/транзит продукции военного назначения запрещён. Вместе с тем,по данным базы экспортного контроля КИР МИИР, реэкспорт/транзит продукции военного назначения с/из Республики Казахстан, в том числе ракетных комплектующих или компонентов для изготовления ракет, в течение 2022 года и ранее не осуществлялся.

Ранее информацию о запуске беспилотника ВСУ, целью которого якобы были российские аэродромы, с территории Казахстана прокомментировали в Министерстве обороны РК.

Как сообщили в ведомстве, распространяемая информация – ложь.

"Заявления о запуске БПЛА по российским аэродромам из Казахстана, приведённые на портале "Московский Комсомолец", не соответствуют действительности. Кроме того, отмечаем, что данные БПЛА никогда не стояли на вооружении ВС РК", — прокомментировали в министерстве.