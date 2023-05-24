В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

В десятках муниципалитетов закрыты школы, власти провели учения на случай эвакуации. Минобороны заявило, что при необходимости оно готово задействовать 6 500 военнослужащих. Готовятся убежища. В городе Пуэбла не работает аэропорт.
В радиусе 100 км от "Эль Попо", как его ласково называют местные, проживают около 25 миллионов человек, большинство из них – в столичном регионе.
Попокатепетль проснулся в 1994 году – с тех пор учёные регулярно фиксируют извержения токсичных паров, пепла и фрагментов раскаленной породы.