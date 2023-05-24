В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

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В Мексике сохраняется высокий уровень тревоги на фоне усиления вулканической активности Попокатепетля. 5-километровый колосс выбросил столб пепла высотой, превышающей его почти в два раза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еuronews.

Попокатепетль – один из самых опасных действующих вулканов в Латинской Америке. Власти готовы приступить к эвакуации на фоне очередного эпизода "волнений" колосса.