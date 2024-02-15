В МЧС обратились к казахстанцам из-за морозов

По данным РГП Казгидромет 15-16 февраля 2024 года в большинстве регионов страны ожидается метель, резкое понижение температуры воздуха до -30-38 мороза усиление ветра, гололед. МЧС рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"При объявлении штормовых предупреждений воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств на автодорогах. В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Держитесь подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов", - говорится в сообщении.

В министерстве обратились к казахстанцам с просьбой не оставлять детей без присмотра.