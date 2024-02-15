В МЧС обратились к казахстанцам из-за морозов
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По данным РГП Казгидромет 15-16 февраля 2024 года в большинстве регионов страны ожидается метель, резкое понижение температуры воздуха до -30-38 мороза усиление ветра, гололед. МЧС рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"При объявлении штормовых предупреждений воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток. Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств на автодорогах.
В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. Держитесь подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов", - говорится в сообщении.
В министерстве обратились к казахстанцам с просьбой не оставлять детей без присмотра.
"Сильные морозы могут способствовать увеличению количества техногенных пожаров. В связи с этим настоятельно рекомендуем не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности.
Автовладельцам напоминаем об опасности обогрева автомобилей с помощью открытого огня", - добавили в МЧС.