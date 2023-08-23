В МЧС 70 процентов коррупционных преступлений совершают руководители подразделений
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Каждый второй руководитель подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям совершает коррупционные правонарушения, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом в ходе совещания с руководством МЧС сообщил председатель антикоррупционной службы Асхат Жумагали.
За последние пять лет в органах гражданской защиты зарегистрировано порядка 150 коррупционных фактов.
Преступления совершаются во всех регионах страны. Наибольшее их количество приходится на города Алматы, Астаны, Шымкент, а также Костанайскую и Алматинскую области.
Среди выявленных правонарушений превалируют факты взяточничества и хищений.
Незаконные вознаграждения руководители получают за подписание актов проверок по обеспечению пожарной безопасности, прохождению обучения, выдачу разрешений и трудоустройство.
Как отметил председатель агентства, несмотря на проводимую антикоррупционную работу, сотрудники МЧС не боятся брать взятки.
"Вчера в области Жетісу руководитель отдела ЧС изобличён в получении денежных средств от человека, которого принял на работу. Зная, что сегодня будет такое мероприятие, все равно идут на преступления. Здесь надо чётко действовать с точки зрения профилактики, вносить коррективы в поведение сотрудников. Психологические установки сотрудникам нужно изменить", - сказал Жумагали.
Ранее Антикором были задержаны председатель комитета противопожарной службы МЧС, начальники ДЧС Шымкента и области Жетісу.
Они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждении проверяемых организаций к приобретению услуг путем заключения контрактов, а также обеспечение своевременной оплаты по ним.
Факты коррупции с участием руководящего звена есть и в городе Алматы, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях.
В свою очередь, министр по чрезвычайным ситуациям РК признал вышеуказанные факты. Ведомство предпримет кардинальные шаги для усиления борьбы с коррупцией.
Самое читаемое
- Как люди живут возле знаменитого розового озера в Павлодарской области
- "Не ной, пожалуйста": Российская теннисистка заступилась за экс-первую ракетку мира после критики Рыбакиной
- Разврат в кустах и дворы вместо туалетов: алматинцы просят остановить ночной беспредел
- Смерть 11 человек на реке Сырдарья: спасатели ищут двух детей
- Видео с танцующими военнослужащими Нацгвардии обсуждают в Сети