В МЧС 70 процентов коррупционных преступлений совершают руководители подразделений

Каждый второй руководитель подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям совершает коррупционные правонарушения, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом в ходе совещания с руководством МЧС сообщил председатель антикоррупционной службы Асхат Жумагали.

За последние пять лет в органах гражданской защиты зарегистрировано порядка 150 коррупционных фактов.

Преступления совершаются во всех регионах страны. Наибольшее их количество приходится на города Алматы, Астаны, Шымкент, а также Костанайскую и Алматинскую области.

Среди выявленных правонарушений превалируют факты взяточничества и хищений.

Незаконные вознаграждения руководители получают за подписание актов проверок по обеспечению пожарной безопасности, прохождению обучения, выдачу разрешений и трудоустройство.

Как отметил председатель агентства, несмотря на проводимую антикоррупционную работу, сотрудники МЧС не боятся брать взятки.

"Вчера в области Жетісу руководитель отдела ЧС изобличён в получении денежных средств от человека, которого принял на работу. Зная, что сегодня будет такое мероприятие, все равно идут на преступления. Здесь надо чётко действовать с точки зрения профилактики, вносить коррективы в поведение сотрудников. Психологические установки сотрудникам нужно изменить", - сказал Жумагали.

Ранее Антикором были задержаны председатель комитета противопожарной службы МЧС, начальники ДЧС Шымкента и области Жетісу.

Они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждении проверяемых организаций к приобретению услуг путем заключения контрактов, а также обеспечение своевременной оплаты по ним.

Факты коррупции с участием руководящего звена есть и в городе Алматы, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях.

В свою очередь, министр по чрезвычайным ситуациям РК признал вышеуказанные факты. Ведомство предпримет кардинальные шаги для усиления борьбы с коррупцией.