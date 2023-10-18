В Мажилисе приняли закон по проекту "Нацфонд — детям"
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Депутаты Мажилиса приняли Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда, их выплат и использования", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Законопроект разработан в целях реализации поручения президента о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта "Национальный фонд - детям".
Согласно проекту, на специальные накопительные счета юных казахстанцев до достижения ими 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда.
20 сентября законопроект был направлен на рассмотрение в сенат. Однако депутаты сената вернули его в мажилис для принятия поправок.
Было внесено 10 поправок: пять поправок редакционно-уточняющего характера, пять - юридического характера, предусматривающие приведение в соответствие с отдельными законодательными актами республики.
Теперь документ считается принятым парламентом в целом, и его направят на подпись Главе государства.
Ранее в интервью BaigeNews.kz депутат Берик Бейсенгалиев рассказал о том, на что можно будет потратить деньги в рамках этого законопроекта.
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