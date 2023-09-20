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BaigeNews LIVE: Нацфонд - детям. На что можно будет потратить деньги

Сегодня, 18:54
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BaigeNews.kz Сегодня, 18:54
Сегодня, 18:54
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Фото: BaigeNews.kz

Депутаты мажилиса одобрили поправки в законодательство о выплатах детям из Нацфонда. На специальные накопительные счета юных казахстанцев до достижения ими 18 лет будут отчислять 50 процентов от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда. 

На что можно будет потратить деньги?

В интервью BaigeNews.kz депутат Берик Бейсенгалиев подробно рассказал о законопроекте. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

 

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