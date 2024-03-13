В Мажилисе потребовали принять меры в отношении продавцов насвая

Мажилисмен Жаркынбек Амантай поднял проблему открытой продажи насвая, несмотря на её официальный запрет в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат заявил, что сегодня ученики 4-5 классов беспрепятственно употребляют насвай. По его словам, несмотря на то, что это запрещено законом, вредное вещество свободно продаётся в торговых точках, на рынках и в магазинах, а дети, независимо от возраста, могут его спокойно приобрести. Цена ядовитого вещества весьма доступная.

"Вред, который насвай приносит здоровью, огромный. К тому же сегодня он меняет форму – выглядит, как обычный чай в пакетиках. Его преподносят в разных упаковках. Распространяется под названиями жевательный табак, снюс, шайба. Насвай – это вещество, изготовленное из отвратительных отходов, которые не соответствуют ни культуре, ни манерам, ни гигиене", - сказал Амантай.

Также он обратил внимание на ещё одну печальную тенденцию. Если раньше насвай употребляло только взрослое поколение, то сейчас этим увлекаются молодые люди и даже девушки. Их количество растёт с каждым годом. Кроме того, эта негативная привычка стала нормой даже среди спортсменов, на которых возлагает свои надежды страна. По некоторым данным, более 10% населения употребляет насвай.

"Самое опасное – это то, что неизвестно, какие ядовитые вещества в нём содержатся. Как правило, в нём содержатся химические вещества, известь, зола саксаула, можжевельника, куриный помёт, верблюжий навоз. Вместе с тем специалисты выяснили, что в него добавляют наркотические, психотропные вещества, что вызывает привыкание у тех, кто его употребляет. Научно доказано, что употребление насвая приводит к раку и бесплодию", - сказал депутат.

Он добавил, что причиной столь свободного распространения запрещённого вещества стала недоработка и равнодушие ответственных органов.