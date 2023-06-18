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В Лондоне прошёл парад в честь дня рождения короля Карла III
В Лондоне прошёл торжественный парад в честь дня рождения короля Карла III. Британский монарх принял его верхом на лошади — впервые с 1986 года, когда это в последний раз сделала Елизавета II, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
В субботу в Лондоне прошел торжественный парад (Trooping the Colour) в честь дня рождения короля Карла III — первый для нового британского монарха. Карл возродил давнюю традицию королевской семьи и сам принял участие в параде верхом на лошади: в форме и с кивером из медвежьей шкуры на голове.
В последний раз в седле парад приняла королева Елизавета II в 1986 году.
В параде этого года участвовали 1,4 тысячи гвардейцев и более 200 коней. Празднования завершились авиашоу с участием 16 вертолетов и 52 самолетов.
Карлу III исполнится 75 лет лишь 14 ноября, но по восходящей ещё к правлению Георга II традиции британские короли празднуют день рождения два раза в год: в кругу семьи в знаменательный день и публично в июне, в хорошую погоду.
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