В ледяной дом превратилась новая пятиэтажка в Абае

В городе Абай Карагандинской области замерзают жители одной из новостроек. Окна многоэтажного дома покрылись льдом, а по комнатам гуляет ветер. Дом сдали по госпрограмме летом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

И дети, и взрослые, а это всего 80 семей, ходят по квартире в сапогах. Тёплую одежду не снимают сутками. Напомним, в регионе стоят 30-градусные морозы.

"Ветер гуляет по квартире. Скотчем заклеили, но толку нет. Как так можно строить? Мы боимся, что в один день сорвёт просто окна и балконы. В центре города появились такие квартиры, мы платим по 6-7 тысяч тенге, ходим, чтобы помыться самим, детей искупать и подсушиться", — рассказала Жанар Резникова, жительница города Абай.

Помимо окон и балконов, в квартирах замёрз и водопровод. Как вернуть в дом тепло и уют, жильцы пока не знают. Новоселье отметили всего несколько месяцев назад. Никто не мог подумать, что в 30-градусные морозы всё покроется льдом. В дом, который стоит при въезде в маленький городок, заселили очередников. Теперь они по очереди жалуются чиновникам. Двери в новых квартирах нараспашку оставляют даже на ночь: в подъезде намного теплее, чем в квартирах, продуваемых ветрами.

"Водопровод замерзает. В некоторых квартирах, особенно пятые этажи, очень сильно промерзли. Там пены совершенно нет, где мы сами лично могли достать, где-то некоторые квартиры сами утеплили. Мы, например, под подоконниками все вскрывали с наружной стороны, запенили все", — призналась другая жительница дома Шолпан Байжанова.

В акимате говорят, что решить проблему сразу не могут. В районной администрации имеет место текучка кадров, и те, кому жаловались люди раньше, судя по всему, уже не работают. Но дом обязательно проверят и найдут тех, кому поручить недочёты.

"Я сейчас слышу от жителей, что они ранее обращались по этому поводу. Сейчас точно не могу ничего сказать, потому что я сам назначен здесь, в этом отделе, с 27 ноября. Как только узнал, сразу приступил к работе. Где-то частично недопенили. Будем с подрядной организацией всё обследовать, и они будут это все устранять", — отметил руководитель отдела строительства акимата Абайского района Бахтияр Мурсалов.

Жильцам пообещали начать утепление 15 декабря. Говорили, что и о замерзшем водопроводе не забудут. Вот только ни строители, не техника возле пятиэтажки до конца дня так и не появились.