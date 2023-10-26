В Кызылординской области реконструируют памятники истории и ЖД-вокзалы

В Жанакорганском районе Кызылординской области благоустраивают железнодорожный вокзал и мавзолей Хорасан ата, передаёт BaigeNews.kz.

Аким области Нурлыбек Налибаев осмотрел объекты и ознакомился с ходом работ по их благоустройству.

"Здание железнодорожного вокзала в посёлке Жанакорган благоустроено ТОО "Ак-Юг құрылыс", стоимость проекта 53 миллиона тенге. На площади 0,2 гектара предусмотрено размещение фонтанов, цветников, скамеек", - сообщили в акимате области.

Глава региона посетил мавзолей Хорасана ата. Памятник истории, возведённый в XIV веке, не реконструировали с 2005. В этом году за счёт спонсоров будет выделено 100 миллионов тенге, планируется проведение работ по благоустройству. На территории центра паломничества расположены мавзолей, мечеть, музей, столовая, бастырма.

В этом году будут проведены работы по реконструкции мемориального комплекса Коркыт ата, мавзолеев Хорасан ата, Окшы-ата и Марал-баба, а также благоустройство их окрестностей.

В Шиелийском районе реализуются 10 проектов в сфере торговли, туризма на сумму два миллиарда тенге, 15 частных инвестиционных проектов на сумму 28 миллиардов тенге. При запуске проектов будет создано 860 новых рабочих мест.