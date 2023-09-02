В Кыргызстане задержан объявленный в розыск казахстанец

В Кыргызстане задержан 23-летний казахстанец, объявленный в международный розыск за совершение тяжкого преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД КР.

"25 сентября 2022 года в территориальную больницу Шуского района Жамбылской области Казахстана с огнестрельными дробовыми ранениями поступили четверо молодых людей в возрасте 23, 25 и 26 лет. Один из них позже скончался в реанимационном отделении. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство", - сообщает МВД КР.

Причастных к преступлению вскоре задержали. Но одному из них удалось скрыться, его объявили в международный розыск. Как выяснилось, он скрывался на территории Кыргызстана. 21 августа т.г. в Бишкеке камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц выявили гражданина, находящегося в розыске. Его задержали в одном из торговых комплексов, доставили и передали в районное управление милиции. Однако вечером того же дня ему удалось сбежать с территории лечебного учреждения, куда его привели для прохождения освидетельствования.

29 августа полицейские установили местонахождение беглеца. В ходе оперативных мероприятий его задержали в Бишкеке в микрорайоне Тунгуч, где он прятался на съёмной квартире.