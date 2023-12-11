В квартирах экибастузцев потеплеет в ближайшие часы — акимат

На Экибастузской ТЭЦ полностью восстановлена работа котлов на твёрдом топливе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Павлодарской области.

Сообщается, что 10 декабря в 19:30 на Экибастузской ТЭЦ осушены все участки, затопленные в результате повреждения на водопроводе смыва золы. Ремонтными бригадами произведена замена двух электро-двигателей, восстановлена работа насосной золопровода.

Три водогрейных котла, ранее работавших на мазуте, полностью переведены на основной вид топлива – уголь. Запуск водогрейных котлов на твёрдом топливе начали в 04:30 и полностью завершили к 06:00.

"Работа станции возобновилась на заданных параметрах. Сейчас в работе находятся шесть котлоагрегатов. Гидравлический режим соответствует графику: давление - 9/1,5 кгс/см²; температура на выходе с ТЭЦ - 79 °С. Улучшение теплоснабжения в своих квартирах экибастузцы почувствуют в течение следующих нескольких часов, к 10:00 часам температурные параметры теплоносителя должны составить 90°С", - сообщили в акимате региона.

Сообщалось, что на экибастузской теплоэлектроцентрали ночью 10 декабря обнаружили повреждение, из-за чего были понижены параметры подачи тепла в домах горожан.