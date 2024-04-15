В Кульсары начали утилизировать трупы погибших в результате паводка животных
Сегодня, 16:44
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Сегодня, 16:44Сегодня, 16:44
458Фото: МЧС РК
В Кульсары сотрудниками Жылыойской районной ветеринарной станции проводится работа по утилизации трупов сельскохозяйственных, домашних животных и птиц, погибших в результате паводка, передаёт BaigeNews.kz.
"Умершие животные утилизируются путем сжигания в скотомогильниках и специально отведённых ямах. В настоящее время уничтожено 60 трупов овец и коз, 8 домашних птиц, 1 собака и 1 кошка. Работы продолжаются", - сообщил руководитель Жылыойской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Жанибек Сабиров.
Ранее сообщалось о том, что в пострадавшем от паводка Кульсары возобновили подачу газа.
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