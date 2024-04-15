В пострадавшем от паводка Кульсары возобновили подачу газа

В городе Кульсары начато возобновление подачи газа, для этих целей задействовано 4 бригады, которые работают в две смены. Заявки принимаются круглосуточно. Об этом на брифинге в СЦК отметил пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Продолжаются работы по подаче электричества и откачке воды. Также возобновлено движение общественного транспорта. По 12 направлениям курсируют 55 автобусов. Начат прием заявлений на единоразовые выплаты. Эвакуированные жители в вахтовом поселке Тенгиз смогут подать заявления в самом поселке", - сказал спикер на брифинге в СЦК.

В целом по реке Жем наблюдается снижение уровня воды на 20 см.



Относительно подготовки к половодью по реке Жайык представитель региона пояснил, что по г.Атырау возведено 123 км дамб из запланированных 223 км. В берегоукрепительных работах задействованы порядка 935 единиц техники, 2,5 тыс. работников различных организации и более 3,5 тыс. волонтеров.