В КТЖ рассказали, как собираются сэкономить миллиарды тенге

Более 4,2 млрд тенге сэкономит Казахстан благодаря увеличению плеч техобслуживания. Об этом сообщил директор Департамента вагонного хозяйства ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" Кайраткен Ныгыметов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.

Он отметил, что вопрос удлинения плеч (расстояния от пункта загрузки до пункта выгрузки) стал актуальным после того, как выросли объемы перевозок транзита поездов, а также в связи с увеличением объемов грузов. Это позволило экономить локомотивный парк и расшивать узловые станции.

"Если мы раньше ехали на 300 километров, сегодня мы едем на 600 километров. То есть экономим оборот и парк. В среднем, посчитали, из этого оборота высвобождается около 2500 вагонов, а также локомотивы. Когда ускоряется оборот, мы имеем дополнительный доход", — сказал Кайраткен Ныгыметов.

Также он отметил, что сократилось и время простоя вагонов в ремонте.

По словам главы Департамента вагонного хозяйства, благодаря увеличению плеч удастся сэкономить более 4,2 миллиарда тенге только по АО "Қазтеміртранс".

"Мы взяли 30% парка. Сегодня парк составляет 136 тысяч вагонов. И доля составляющая его зависит от объема перевозок. Там есть и российские вагоны, есть и частные наши компании. Их надо считать. Мы как железнодорожная администрация посчитали тот парк, который у нас есть — это АО "Қазтеміртранс", — сказал он.

Директор Департамента вагонного хозяйства сообщил, что отдельные республики, которые рассматривают целесообразность ехать на дальние плечи, во время обсуждения решили перенимать опыт Российской Федерации, поскольку там плечи технического обслуживания имеют большую протяженность.

Кайраткен Ныгыметов также отметил, что каждая из железнодорожных администраций могла вынести на повестку свой актуальный вопрос.

Так, к примеру, Беларусь предложила ввести нормативы для зазоров в крышках люков.

Он пояснил, что люки прогибаются под тяжестью инертных грузов, особенно таких как руда. Ранее размеры нигде не были прописаны, а теперь страны Содружества определят, какие параметры допустимы.