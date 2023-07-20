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Сегодня, 13:45
56
56Фото: РБК
В Костанае осудили пять человек за продажу поддельных долларов
Шарапиев поставлял фальшивую валюту, а продавали её на территории Костанайской области Жакупов и Шаймердинов. В Астане подделку реализовывали супруги Бердимуратовы, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на АФМ.
Из 30 000 поддельных долларов, 28 600 изъяли.
Подсудимым вменялась статья "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", а также статья "Мошенничество".
Приговором суда Шарапиева приговорили к 5,5 годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности, Шаймердинова и Жакупова – к 5,5 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности, супруги Бердимуратовы– к 5 годам и 2 месяцам условно.
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